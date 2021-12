Modelo, mediática, mánager, empresaria y ahora también estará en Netflix. Es que Wanda Nara, será la protagonista de un especial para la plataforma streaming, en el que se hará un recorrido por su vida por la capital francesa, al estilo de la serie “Emily en París”.

Wanda Nara participó en una serie de preguntas con Netflix. Foto: Instagram/wanda_nara

Con la idea de promocionar su contenido, “Che Netflix” compartió un resumen en el que Wanda habla sobre el fanatismo que tiene con la serie de Lily Collins. En el mismo, también hace un análisis de las similitudes y diferencias que cree que tiene con el personaje principal.

En un momento, desde la producción le preguntan: “¿Qué diferencias encontraste?”, a lo que ella respondió: “Que hablan de la infidelidad como moneda corriente y se habla mucho de las parejas abiertas”.

Wanda Nara, hasta en la sopa. Ahora la modelo grabó promociones para Netflix (Captura de video).

Y añadió: “Para mí, si me proponen una relación abierta digo ‘bueno chau, abierta está la puerta’. Vengo con un chip que no se actualiza, no soy como los teléfonos que tienen la actualización”.

En relación al uso de la tecnología, la mediática expresó: ”Lo que me relaciona mucho con Emily es que me gustan muchos las redes sociales. Estoy como siempre viendo cómo puedo hacer para que una marca me contrate para promocionar un productor”.

La foto de Wanda Nara con L-Gante

Este martes huvo un evento especial en el Hotel Hilton Buenos Aires, en el que Wanda y L-Gante estuvieron invitados. Se trató de la celebración en la que anunciaron el combate entre los boxeadores Chino Maidana y Yao Cabrera.

L-Gante y Wanda Nara fueron a la presentación de la pelea de Marcos Maidana y Yao Cabrera. Foto: @wanda_nara

Aunque todo terminó con una pelea entre el cantante y el mánager de Cabrera, antes pudo fotografiarse con la rubia y compartirlo en su cuenta de Instagram.