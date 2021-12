Camila Oliveto se arriesgó a entregarle su CV a Wanda Nara, un momento que se hizo viral en las redes por el video que captó la situación que ocurrió en el Abasto.

Tras protagonizar este encuentro con la mediática, la joven oriunda de Azul fue llamada por parte del equipo de la empresaria para un puesto de trabajo.

Qué puesto le dio Wanda Nara a Camila Oliveto

“Ya no podía más, me tenía que volver a Azul y no quería. Estaba haciendo lo posible para resistir, pero este mes era mi límite, ya no me quedaban ahorros”, expresó Camila a Los Ángeles de la Mañana.

“Mi mamá limpia casas, mi papá es policía. La enseñanza que me dieron es que hay que trabajar para salir adelante. Me la jugué y fui al Abasto a ver a Wanda”, aseguró la joven de 20 años.

Camila Oliveto en LAM. Foto: Captura de pantalla.

La joven fue llamada para el puesto de maquilladora, su profesión. “Me ofrecieron el puesto de maquilladora. Estoy para hacer la prueba de maquillaje en el local y además vendo los productos”, contó Camila, quien ha visto en aumento su número de seguidores en Instagram tras su encuentro con Wanda.

Qué dijo Wanda Nara sobre la chica que le dio su CV

Wanda Nara le expresó a Ángel de Brito que ella misma fue quien aprobó el CV de Camila y que está feliz por darle el trabajo a la joven.

“Estamos re contentos. Al otro día se sumó. Por suerte en el tumulto cuando agarré el CV, la miré y le hice con el dedo ok, como que la íbamos a llamar. Creo que empezó al otro día a trabajar. Estamos re contentos porque se sumó al equipo súper bien”, explicó la mediática.