Desde que llegó a la Argentina, Wanda Nara no para de generar revuelo. Primero fueron sus declaraciones contra la China Suárez, luego la inaugaración de su marca de cosméticos en el Abasto y la posterior contratación de una chica que le entregó su currículum en mano. Y finalmente, dio que hablar con su gesto de reservarle a Joaquín Nahuel, el nene de las tortas, un pastel para cumpleaños de su hijo.

Pero luego de una semana maratónica para la empresaria, circuló en redes sociales que no había hecho el pedido de manera oficial al joven pastelero que es amado en Twitter y causó indignación. El domingo, la modelo celebró el cumpleaños número 11 de su hijo Constantino y sorprendió con un pastel hecho de manera profesional con la temática de Mario Bros.

La torta en el cumpleaños del hijo de Wanda Nara

Los usuarios notaron el detalle y de inmediato quisieron saber qué había ocurrido con su promesa. Ante las consultas, Joaquín reveló: “Wanda no me respondió, por eso yo no hice nada”, según un posteo replicado en la página Chusmeteando1. Sin embargo, una vez destada la polémica, la emprendedora rompió el silencio y explicó lo sucedido.

Joaquín Nahuel contó que Wanda Nara no le respondió. Foto: @chusmeteando

El pasado lunes la hermana de Zaira Nara llegó al país acompañada de sus pequeños Valentino, Benedicto, Constantino, Francesca e Isabella, y la ausencia de su esposo, Mauro Icardi, llamó la atención. De todas formas explicó que el jugador de fútbol llegaría más tarde ya que aún no habian finalizado sus compromisos con el Paris Saint-Germain.

En vísperas de la Navidad, Icardi arribará al país el 22 de diciembre y será la fecha en la que Wanda vuelva a celebrar el cumpleaños de su hijo y esta vez sí con la torta hecha por el pastelero influencer. “El miércoles que llega Mauro festejamos en familia con nuestro pedido a Joaquín”, aseguró.

Wanda Nara confirmó su pedido para Joaquín Nahuel, el nene de las tortas. Foto: @wanda_nara

“Me encantaría que puedas hacer la torta para mi hijo de cumpleaños en Argentina. Sos un ejemplo para cualquier niño y para el mundo”, fue el mensaje original al pequeño pastelero que conmovió a todos.