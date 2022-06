Victoria Villarroel se hizo conocida por convertirse en la asistente personal de Kylie Jenner. Con apenas 20 años entró como pasante en Jenner Communications, luego fue escalando hasta que se convirtió en la mano derecha de la menor de las Kardashian.

Prendió fuego las redes

Es considerada una de las venezolanas más hermosas. En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de 1,9 millones de seguidores con quienes recientemente compartió una fotografía donde se la ve luciendo una bikini blanca.

Una de sus más recientes posteos

“corazón que no ve, corazón que no siente, corazón que te miente”, expresó y se llevó miles de me gustas y comentarios: “Yo nunca le mentiría a una mujer tan hermosa”, “Preciosa”, “pero que divina que estas vicky”, “Tremendo”, “Que mujer por favor”.

Victoria Villarroel Foto: Instagram/@victoriavillarroel

Por qué Victoria Villarroel dejó de trabajar con Kylie Jenner

Victoria trabajó junto a la dueña de Kylie Cosmetics durante 5 años. Luego decidió emprender su propio camino, crecer individualmente. Primero se fue a vivir a Madrid y luego a Los Ángeles.

Victoria Villarroel luciendo su belleza con una microbikini amarilla Foto: Instagram/ @victoriavillaroel

A pesar de eso la relación con Jenner quedó muy bien. Victoria fue haciéndose cada vez más conocida y logró crecer en las redes sociales tanto que llegó a poder lanzar y promocionar su propia marca de bikinis. Algo que pareciera haber aprendido de la menor de las Kardashian.