Transparencias, escote y trenza perfecta: el sensual look “total black” de Pampita para una sesión de fotos

Pampita es una de las modelos y conductoras más exitosas del medio artístico de la Argentina, y siempre se toma el tiempo para compartir con sus fanáticos los mejores momentos de su vida. En Instagram, la influencer posee 7,5 millones de seguidores que están pendientes de las publicaciones que realice la actriz.

Esta vez, Carolina Ardohain fue capturada para ser la cara de un estudio de estilismo y su look no pasó desapercibido para ninguno de los usuarios que la quieren.

En las imágenes subidas por la cuenta del encargado de su pelo, Caro posa con un vestido tubo color negro repleto de transparencias en los brazos y escote. Su outfit es complementado con una trenza perfecta y larga que llega hasta su cintura.

Pampita la rompió con un outfit total black para una producción de fotos. Foto: Instagram

El posteo no se privó de comentarios de fans de Pampita, quienes no dudaron en dejar en claro sus opiniones, algunas de ellas fueron: “La más linda y fina, Pampita”, “AH NO NO”, “¿Podrán las robamaridos?

Pampita la rompió con un outfit total black para una producción de fotos. Foto: Instagram

Pampita fue traicionada por una mamá del colegio de sus hijos

La modelo habría sido traicionada por una de sus allegadas al filtrar fotos personales de su perfil cerrado. Según detallaron en “Intrusos”, una mamá del colegio de sus hijos compartió imágenes de Pampita donde se la ve con su ex Benjamín Vicuña.

Benjamín Vicuña y Pampita

Según la periodista, se trata de un usuario que “tiene solo para sus amigos”, pero advirtió que “ahora la restringió bastante porque hubo una mamá del colegio que compartió una foto que era de algo de la familia en un evento”.