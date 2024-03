Tini Stoessel sorprendió en Instagram con un look total black urbano para el infarto.

Tini Stoessel es una de las cantantes más importantes de la Argentina. Su éxito trasciende las fronteras y es querida en todo el mundo. Ha logrado triunfar en la escena musical. Bate récords con cada nuevo tema que lanza y con las colaboraciones que hace con otros artistas.

Tini no solo marca tendencia en el mundo de la música, sino también en la industria de la moda. Sus seguidores se inspiran en ella y crean sus propios outfits. Su estilo vanguardista y audaz rompe todos los esquemas e impone cada uno de sus looks. No le teme a los cambios ni a las combinaciones novedosas; así logra crear su propio estilo y sus fans alucinan.

La cantante paralizó Instagram posando con un look total black urbano, ultra canchero. Un vestido negro de tela de algodón con recortes, dejando al descubierto piel. De mangas caídas creando un escote de mucho estilo. Lo complementó con una gorra del mismo color con letras blancas. Dándole el toque callejero al outfit.

Para el maquillaje eligió colores nude. Delineado negro para los ojos acentuando su mirada profunda. Lápiz labial en tono rosado y sombras en tono marrón claro. Las uñas en color rosa metalizado marcaron tendencia.

La cantante nunca pasa desapercibida y siempre llama la atención con la combinación de estilos que elige para vestir. Su carisma y talento no conocen de fronteras. En el último tiempo se ha convertido en una de las artistas más exitosas del país.

Tini encandiló a sus fans posando con un look total black estilo urbano. La cantante cosechó aplausos y suspiros con un vestido de tela de algodón de escote bote y recortes que dejaron mucha piel al descubierto. La artista marca tendencia y conquista a su público con cada uno de sus looks.