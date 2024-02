Tini Stoessel conquistó las calles con un look en colores tierra que resaltó su mirada

Tini Stoessel es sin lugar a dudas una de las artistas más destacadas de la escena tanto argentina como internacional. La artista conoció la fama cuando era apenas una niña y ahora cosecha los frutos del cariño de la gente, que se manifiesta no solo en los escenarios sino también a través de sus redes sociales.

La cantante tiene más de 20 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, donde comparte algunos de sus mejores looks y detalles de su vida personal y profesional.

El look de Tini Stoessel en colores tierra Foto: Instagram

En esta oportunidad, Tini sorprendió a sus fans con un look en colores tierra. La artista eligió un top de hilo con capucha y un jean tiro bajo con un cinturón XL a juego. Completó el look con unos anteojos de sol blancos y posó para la cámara desde la entrada a un edificio.

Rapidamente, el posteo consiguió miles de likes y cientos de comentarios de sus seguidores que no dudaron en elogiarle el look.

La profunda reflexión de Tini Stoessel

El pasado 22 de febrero Tini ganó su primer Premio Lo Nuestro con Cupido como Álbum del Año Pop/Urbano. Ella se mostró muy sorprendida y agradecida y así lo compartió en su cuenta de Instagram con una reflexión.

Tini Stoessel ganó el Premio Lo Nuestro a Álbum del Año Pop/Urbano. (Instagram @tinistoessel). Foto: Instagram

“Cupido fue un gran capítulo de mi vida en todos los aspectos, que marcó un antes y un después, con muchas alegrías vividas, pero también con situaciones que me hicieron tocar fondo, y desde esa oscuridad, con esos silencios que me aturdían, entender qué me estaba pasando”, señaló la artista.

Tini Stoessel y su nuevo cambio de look en los Premios Lo Nuestro 2024. Foto: Instagram

Y agregó: “Tomarme tiempo fue necesario para sanar muchas cosas y poder animarme a dar el próximo paso. Cada cambio que fui haciendo en mi pelo, está reflejado en varios procesos emocionales que fui viviendo”.