Flor Peña se encuentra en un gran momento de su vida. Mientras continua el éxito de su programa Flor de Equipo, la sigue rompiendo en las redes.

//Mirá también: Flor Peña celebró la llegada del fin de semana con una postal ratonera

Flor Peña Foto: Instagram @/flor_de_p

Todos sus posteos se llenan de likes y de comentarios elogiándola. Es que a la actriz le encanta recibir cumplidos y por eso le da a sus 5.4 millones de seguidores de Instagram lo que quieren.

Para aprovechar la linda tarde de domingo, Flor subió una foto con un mono azul con tiras blancas súper ajustado y con un cierre frontal abierto casi por completo.

Sin embargo, no solo posteó una foto. La acompañó con un video bailando, frente al lago del barrio privado donde vive, con mucha energía y volvió a enamorar a todos sus fans.

“Buen domingo. ¿Les gusta este mono? ¿Y el bailecito? ATR”, escribió en el pie de foto, haciendo referencia a la gorra que usó en el video, que ya se ha hecho un clásico en su Instagram.

Flor Peña Foto: instagram @/flor_de_p

El recuerdo de la filtración de su video íntimo

Flor se conmovió conduciendo su programa al recordar el hackeo que sufrió en 2012 cuando se distribuyó un video de su intimidad. El momento ocurrió luego de que el periodista Mauro Szeta cuente que se condenó a 5 años de cárcel a Patricio Pioli, un tatuador acusado de pornoextorsión por viralizar un video de su ex pareja.

“Estoy escuchado y la verdad que me genera mucha emoción, porque yo padecí muchísimo cuando se filtró mi contenido intimo. Lo mío no fue una porno venganza, fue un hackeo”, contó sobre el video junto a su marido Mariano Otero.

//Mirá también: Florencia Peña posó con un conjunto con tajo y muchos lunares

(Fotograma Telefe) La Voz

“Me sentí absolutamente acusada, denigrada como mujer y también sentí como que tenía que pedir disculpas por haber hecho eso en mi intimidad. Todavía estoy con cinco juicios esperando una resolución”, agregó.

“Esto me genera revivir cosas que me hicieron mucho daño y a mi familia. Pero, por otro lado, el avance de las leyes y de los derechos de las mujeres hacen ver que este tipo de delitos… Porque para nosotros es para siempre... Alguien me pone el video en las redes y tengo que denunciar links. Es muy importante sentirnos resguardadas en este punto”, finalizó.