Sol Pérez es una de las celebridades argentinas más deportivas. La conductora de televisión comparte a diario a través de su cuenta de Instagram con más de 6.3 millones de seguidores sus rutinas de ejercicio a puro calor y súper cargadas de onda.

La conductora de televisión no se limita a compartir sus rutinas a través de su feed, sino que, la misma publica diariamente a través de las historias de la red social, llegando, de esta forma, a millones que prefieren visualizar los videos por esta vía.

Sol Pérez compartió con sus millones de seguidores en Instagram los resultados de sus rutinas de ejercicio. Foto: Instagram @lasobri

Es en este sentido que, Sol le hizo frente al frío en una nueva oportunidad, compartiendo una serie de videos que muestran su rutina luego de un exhaustivo día laboral, en un famoso gimnasio del barrio de Colegiales.

Cómo es la rutina de ejercicio de Sol Pérez

Los fans de Sol Pérez no dejan de preguntarse cómo es que la conductora de televisión logra su impactante figura, es por ello que, varios decidieron preguntarle a la misma, a través de su cuenta de Instagram, cómo es su rutina de ejercicio, lo cual, ella no dudó en responder.

En primer lugar, Sol dejó en claro que durante toda su vida llevó una vida deportiva, entrenando a diario y realizando diferentes deportes. Además, sostuvo que heredó una “buena genética” por lo cual, nunca le resultó complejo mantener un peso saludable.

De todas formas, la conductora de televisión dejó en claro que no siempre se siente con ganas de realizar actividad física pero que, suele ir al gimnasio con su novio y, en sus palabras, “Siento que eso fue lo que me cambió. Aparte me motiva entrenar y pensar en la alimentación, sobre todo”.

Es en este sentido que, Sol expresó “Me levanto todos los días a entrenar aunque no tenga ganas, me fijo en la comida y no creo en las cosas milagrosas. Sí creo que con esfuerzo todo se puede lograr”, y es que, la conductora de televisión aseguró que realiza seis días a la semana actividad física, dejándose únicamente un día de descanso.

Por último, la conductora de televisión puntualizó en cómo es su rutina, asegurando que se focaliza en ganar masa muscular, trabajando abdominales, glúteos y piernas siendo, las sentadillas su parte preferida.