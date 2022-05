Sin duda, el cuerpo de Sol Pérez una de los más esculturales de la argentina y, eso se debe, a una gran rutina de entrenamientos diarios que cumple al pie de la letra.

La exchica del clima siempre recurre a sus redes sociales para mostrar y compartir con sus 6.3 millones de seguidores en Instagram, cómo son sus ejercicios e intenta animarlos para que sigan sus pasos.

Sol Pérez sorprendió a sus seguidores al compartir los resultados en el gimnasio Foto: Instagram @lasobri

Los fanáticos que se entusiasman, no solo siguen la misma rutina que comparte, sino que también tienen dudas y recurren a la misma Sol Pérez para más consejos, y ella, los ayuda de acuerdo a sus conocimientos y experiencias.

Sol Pérez haciendo su rutina diaria Foto: Instagram

Cuando fue consultada cuáles son uno de los principales tips para tener un cuerpo tan tonificado, reconoció que si bien siempre tuvo “buena genética”, también aseguró que siempre entrenó “un montón”.

Sol Pérez cautivó a sus seguidores con un outfit provocador. Foto: Sol Pérez

“Hice muchísimo deporte toda mi vida”, explicó pero también contó que entrena en el gimnasio de su novio. “Siento que eso fue lo que me cambió. Aparte me motiva entrenar y pensar en la alimentación, sobre todo”, indicó.

Qué contó sobre su alimentación

La modelo remarcó que llevar una buena alimentación es una de las cosas primordiales: reconoció que “no hace dietas” pero sí se cuida bastante en las comidas y dejó en claro que no cree en “las dietas milagrosas”.

Sol Pérez derrite con sus fotos en el mar de México

“Nunca hablo de mi alimentación porque es algo muy personal y cada cuerpo es un mundo. Me parece que cada uno tiene que ir a un nutricionista, informarse y preguntar”, recomendó.

Cómo es su rutina

La modelo tiene un entrenamiento de 6 veces por semana y se toma un solo día de descanso, aunque aseguró que si está muy cansada puede tomarse un día más.

“Me levanto todos los días a entrenar aunque no tenga ganas, me fijo en la comida y no creo en las cosas milagrosas. Sí creo que con esfuerzo todo se puede lograr”, insistió.

Los looks de entrenamiento de Sol Pérez. Foto: Instagram

Por último, puntualizó que su rutina es para “ganar masa muscular”: se centra en abdominales, glúteos y piernas. “Lo que más me gusta hacer es sentadillas”, confesó.