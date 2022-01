Sol Pérez se animó al jean con jean, un outift que muy pocos saben cómo usar. Pantalón y campera abierta, sin nada abajo, fue motivo para que la “ex chica del clima” revolucionara Instagram, cuenta en la que tiene 6.1 millones de seguidores.

Sol Pérez Foto: Instagram/lasobrideperez

“Hola”, escribió en el pie de la publicación el cual obtuvo más de 260 mil likes y decenas de comentarios.

Sol Pérez se animó al jean con jean. Foto: Instagram/@lasobri

“Hola diosa total”, “Sos la más hermosa, diosa y única reina”, “Ese cuerpo”, “Sos el sueño hecho realidad”, “Sos una belleza de mujer”, “Por lejos, la mujer más hermosa de Argentina”, fueron alginos de los elogios que recibió.

Sol Pérez encandiló a sus fans. Foto: Instagram/@lasobri

Sin embargo, el que más llamó la atención fue el de su pareja, Guido Mazzoni, quien le dijo: “Hola”.

La historia de amor de Sol Pérez y Guido Mazzoni

Fue en octubre de 2019 cuando Sol Pérez blanqueó su romance con Guido Tomás Mazzoni, abogado y dueño de Bigg Fit, una importante cadena de gimnasios de crossfit a la que acuden muchos famosos.

Sol Pérez y Guido Mazzoni en Punta del Este Foto: Instagram/guidotmazzoni

En una entrevista con la revista Pronto, la modelo recordó cómo se conocieron. “Él me venía escribiendo por Instagram desde 2016, me invitaba a que fuera a entrenar a su gimnasio. Yo nunca le contestaba, así que me empezó a chamuyar”

Y agregó: “Con el tiempo, me empezó a hacer chistes y ahí sí le empecé a contestar. Yo no estaba muy conforme con el entrenamiento que estaba realizando, así que acepté la invitación de ir a entrenar a su gimnasio, para probar y ver qué onda”.