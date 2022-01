Sol Pérez aprovecha el alcance que tiene en las redes sociales para promocionar su marca, sobre todo en Instagram, cuenta en la que tiene 6.1 millones de seguidores.

Sol Pérez lució un impactante vestido blanco con aberturas. Foto: Instagram/lasobrideperez

Esta vez, sorprendió a sus fanáticos con dos fotos en las que se la ve posando junto a su perfume “Eudaimonia”,una en la que se le ve solo el rostro y otra en corpiño de tul negro con transparencias.

“Cada vez más me convenzo que es el perfume más rico que probé. Lo comprás acá y ya te llega a tu casa”, escribió junto al emoji de un corazón en el pie de la publicación que tiene más de 53 mil likes y cientos de comentarios.

Sol Pérez promocionando su perfume. Foto: (Instagram/@lasobrideperez

“Que productoooo”, “Es lo más”, “Wow, espectacular”, “Riquísimo el perfume”, “Hermosa como siempre”, “Diosa”, “Bella mujer”, “Se me sale el pecho del corazón” e “Impecable”, fueron solo algunos de los mensajes que recibió.

Sol Pérez causó furor en las redes. Foto: (Instagram/@lasobrideperez

Sol Pérez y el anuncio de casamiento con su pareja, Guido Mazzoni

Hace unos días, en “Nosotros a la mañana” (El Trece) programa del que es panelista, Sol Pérez confirmó la feliz noticia.

Sol Pérez y Guido Mazzoni comenzaron su relación en 2019. Foto: web

“Toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da, pero en 2023 me caso. Lo confirmó acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda”, expresó.