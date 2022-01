Comenzó un nuevo año y varias fueron las celebridades que compartieron el outfit con el que despidieron el 2021. Sol Pérez (28) eligió un impactante vestido blanco con aberturas y unas delicadas sandalias plateadas.

Sol Pérez luciendo su ejercitado cuerpo al aire libre. Foto: web

“Así te espero 2022. Feliz año para todos!”, escribió la panelista de “Nosotros a la Mañana” (El Trece) en la descripción de la series de imágenes que publicó en su cuenta de Instagram, en la que la siguen 6.1 millones de personas.

Sol Pérez lució un impactante vestido blanco con aberturas. Foto: Instagram/lasobrideperez

El posteo que tiene casi 300 mil likes, no solo obtuvo las reacciones de sus fanáticos, sino también de famosos.

“Tranca”, escribió Juli Puente, “Incre”, le comentó Carolina Haldemann, “Potra, feliz año”, le dijo China Kruger.

Sol Pérez mostró su outfit para año nuevo. Foto: Instagram/lasobrideperez

Por otra parte, sus admiradores le contestaron. “¿No se cansa de ser tan perfecta esta mujer? Dios”, “Lo mejor en este año nuevo hermosa”, “Excelencia, feliz año”, “Me caso”, “Tremenda y es argentina, vamos”, entre otros.

Sol Pérez se casará con su pareja, Guido Mazzoni

Hace unos días, en “Nosotros a la mañana”, Sol Pérez confirmó la feliz noticia.

“Toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso. Lo confirmó acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda”, expresó.

Sol Pérez y Guido Mazzoni comenzaron su relación en 2019. Foto: web

“La ex chica del clima” está en pareja con el empresario Guido Mazzoni (38) desde 2019.