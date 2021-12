El 2021 fue un gran año para Sol Pérez luego de convertirse en la revelación de “Masterchef Celebrity” alcanzando una de las instancias finales. Pero además ganó mayor reconocimiento en la conducción del noticiero y no abandonó sus estrictas rutinas de gimnasia.

Ahora para desconectar de cara a lo que será el fin de año, la presentadora viajó a Uruguay con su novio para pasar unos días en Punta del Este, disfrutar de la playa y recibir el 2022 con las energías renovadas. En modo vacaciones activado, Sol Pérez posó desde la arena y compartió atractivas fotos en sus redes sociales que deslumbraron a sus fieles seguidores.

En las imágenes se la puede ver en micro bikini desde distintos ángulos mientras el sol le pega en la cara y destaca su sonrisa. Reflexiva, la conductora se despidió del año en la descripción del post en Instagram: “Una escapada para despedir este 2021 que me dejó tantas enseñanzas y sobre todo, me enamoro más de mi trabajo”.

Sol Pérez en la playa

La pubicación alcanzó los 163 mil “me gusta” en cuestión de horas y recibió infinitos comentarios de sus seguidores que elogian su figura y le desean lo mejor para el 2022.

Sol Pérez en las playas de Punta del Este

Sol Pérez reveló cuándo se casará

La modelo puso fecha finalmente para su casamiento con su novio, Guido Mazzoni. Luego de varios años de reñación, Sol confesó que incluso hasta ya le dice “marido”.

“Toda la familia dijo que nos casemos en 2022, pero chicos, lo tengo que planificar todo, no me da pero en 2023 me caso”, confesó en “Nosotros a la Mañana” y luego remarcó para no dejar lugar a dudas: “Lo confirmo, acá en dos años me caso con Guido que es el amor de mi vida, de hecho ya le digo mi marido así que bueno cerremos el 2023 para la boda”.

La ex chica del clima blanqueó su relación con Mazzoni en 2019. Él es dueño de una cadena de gimnasios donde asisten varios famosos y se llevan 11 años de diferencia de edad ya que él tiene 38 y ella 27.