Diariamente, Sol Pérez comparte los looks que utiliza para aparecer frente a cámaras. En esta oportunidad, la modelo quiso compartir con sus seguidores de la red social la razón por la que eligió uno de sus outfits del día.

Es que Pérez posó en su reciente posteo con un minivestido ceñido en color azul y con unos tacos a juego en el mismo tono.

“No me animo mucho a los colores, pero este azul me enamoro… ¿Qué dicen?”, consultó Pérez a sus seguidores en la red social.

Sol Pérez lució un vestido ceñido en color azul. Foto: Instagram/lasobrideperez

Las repuestas fueron varias, algunos apoyaron la elección del tono, pero otros aseguraban que la modelo lucía mejor con tonos rojos y blancos.

Sol Pérez aseguró que estaba enamorada de este color. Foto: Instagram/lasobrideperez

Pérez ya había compartido un video en sus historias de Instagram luciendo este outfit, aunque no había mostrado tan a detalle su look.

Por qué le dicen “la sobrina de Pérez” a Sol Pérez

La conductora y exchica del clima se ganó un apodo que la llevó a usarlo como usuario de sus redes sociales. En este señala ser “la sobrina de Pérez”, un dato que genera curiosidad entre sus admiradores, quienes suelen hacer esta búsqueda en Google para entender quién es su tío.

Su tío es el periodista deportivo Fabián Pérez. Sol comenzó su carrera como asistente de programa de él en “Uno contra Uno”, ciclo en el que el periodista la llamaba “Sobri”, motivo que la llevó a adoptar este apodo.