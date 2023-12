Sol Pérez deslumbró con una microbikini blanca que es perfecta para el verano

Sol Pérez es una de las famosas que mayor reconocimiento tiene en las redes sociales. En su perfil de Instagram tiene más de seis millones de seguidores con los que comparte los detalles de su rutina.

No hay dudas, de que la famosa es una de las celebridades que marca tendencia con sus looks. No solo por mostrar lo último de la moda, sino que Sol siempre se destaca por apostar a todo y lucir prendas extravagantes que causan furor.

La panelista tiene su estilo propio y no tiene problemas en arriesgarse y usar prendas que dejan al descubierto mucha piel, como son los escotes, las minifaldas o recortes.

Sol Pérez deslumbró en Instagram con un vestido ultra sensual Foto: instagram

Sol Pérez mostró el traje de baño que es furor en verano

Para hacer frente a las altas temperaturas del verano, Sol aprovecha a pleno el sol y la pileta, es por eso que no duda en posar para la cámara y mostrar su colección de trajes de baño.

Esta vez eligió una microbikini blanca que resalta a la perfección su color de piel bronceado por el sol. Para la parte de arriba, Sol lució un corpiño clásico en forma de triángulos, pero con la tendencia “al revés” por lo que ata las tiras estilo strapples.

Para la abajo, eligió una bombacha colaless con tiras en color negro dándole un toque deportivo a su look. Para el pelo eligió un recogido en una cola, un clásico para no sentir molestias en el verano.

Sol aprovechó para subir un video bailando, uno de los challenges del momento y mostrar su escultural figura, fruto del entrenamiento diario y la alimentación saludable que lleva a cabo.

Es común ver en el perfil de Sol los distintos looks que usa para cada gala de “El debate de Gran Hermano” en donde combina elegancia y sensualidad. Sus seguidores no dudan en reaccionar a cada publicación con ‘likes’ y dejándole comentarios que alaban su belleza.