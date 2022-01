En medio de los llamativos “me gusta” que Wanda Nara le dio en Instagram al novio de Sofía “Jujuy” Jiménez, la modelo sigue compartiendo postales de sus días de sol en Punta del Este.

Sofía "Jujuy" Jiménez se declaró fan del verano. Foto: Instagram/sofijuok

“Que levante la mano quien prefiere este mood toda la vida”, señaló la modelo en su más reciente publicación en la red social de la camarita.

Sofía "Jujuy" Jiménez se encuentra desde Punta del Este. Foto: Instagram/sofijuok

Luego aseguró que ella era “fan del verano”, mientras protagonizaba un álbum entero de fotos luciendo una microbikini rosa.

Sofía "Jujuy" Jiménez tiene más de 1.6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Foto: Instagram/sofijuok

“Jujuy” complementó su look de verano con un sombrero y par de lentes de sol para evitar los fuertes rayos que por estos días han hecho presencia.

Qué dijo “Jujuy” Jiménez sobre los “me gusta” de Wanda Nara

“Me causó mucha gracias que salga esto encima ahora porque en realidad esto sucedió en diciembre. Yo estaba en Jujuy pasando Navidad con mi familia, y Bauti me cuenta ‘no sabés, qué gracioso, de repente veo muchos likes de Wanda y me pareció muy raro´. Él no entendía, y yo pensé que me estaba jodiendo y le dije ´¿qué buscará?’´”, señaló la modelo.

La modelo dio detalles sobre la curiosa situación que vive por los "me gusta" de Wanda Nara a su novio.

Luego agregó: “En un momento fueron varios likes seguidos y por eso le llamó la atención”.