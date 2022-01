Sofía “Jujuy” Jiménez está disfrutando de un par de días de vacaciones en Punta del Este, junto a la compañía de su novio.

La modelo no deja de lucir su sonrisa de felicidad en las redes y de compartir postales que muestran parte de sus días de mar y pileta.

Jujuy Jiméz se encuentra vacacionando en Punta del Este. Foto: @sofijuok

Con un video bailando el tema de Rusherking y Emilia, “De enero a diciembre”, “Jujuy” cautivó a sus más de 1.6 millones de seguidores en Instagram.

Sofía "Jujuy" Jiménez cautiva a sus seguidores con sus publicaciones. Foto: Instagram/Sofía"Jujuy"Jiménez

“Es que no hay nadie que lo haga como tú”, aseguró Jiménez junto a su video, el cual acumuló cientos de reproducciones en un día.

Es que la modelo lució una microbikini de color beige de la marca de la mamá de Tini Stoessel, la cual tenía varias tiritas y tenía un amarre cruzado en el abdomen.

Sofía “Jujuy” Jiménez en el mar

La modelo compartió un video con sus seguidores entrando al mar y disfrutando del verano. El clip de video fue acompañado con una descripción sobre sus sentimientos hacia el mar.

“Cómo me gusta el mar y su energía renovadora. Tan potente, Tan lleno de vida, Tan transformandor. Me encanta hacer cómo ritualitos de conexión y sentir que me lleno de su magia”, aseguró Jiménez.