Sofía “Jujuy” Jiménez comenzó el 2021 como conductora de “Informados de todo” junto a Horacio Cabak, con quien mantuvo fuertes cruces durante toda la temporada que siguen hasta hoy, después debutó como participante de “La Academia” de ShowMatch y ahora decidió cerrar el año de una manera muy especial: con un radical cambio de look.

Fin de año suele ser una época donde muchos deciden jugársela por las renovaciones y así lo hizo la joven periodista. A través de las redes sociales la ex de Juan Martín Del Potro y del Pelado López se animó a mostrar su antes y después luego de pasar por una prestigiosa peluquería que se encargó de renovarle el estilo.

La periodista dijo adiós a su larga cabellera morocha que tanto la caracteriza y apostó fuerte por una nueva imagen. Ahora se la puede ver con un corte carré y con iluminaciones rubias que le refrescan la mirada. Para mostrar el resultado final la también modelo compartió en Instagram una serie de fotos de su flamante estilismo y remarcó: “Ahora si hay un cambio de look ¿¡Qué dicen!? Yo amé”.

Apostó por lo nuevo. Foto: @sofijuok

La reacción de los usuarios no se hizo esperar. En un día la presentadora cosechó más de 41 mil “me gusta” y varios comentarios con todo tipo de opiniones como: “Divino ese look, amiga”, “No me gusta... parece verde el pelo. Antes estaba más lindo”y “Bella”.

Sofía “Jujuy” Jiménez volvió a su provincia

La joven celebrará las fiestas en Jujuy, su provincia de origen junto a su familia. El sábado viajó hacia su tierra natal y se expresó emocionada: “¡Hola mi jujuuuuuuuuy!”

“La felicidad que me genera estar en esta época del año aquí, no se compara con nada en el mundo. Gracias, gracias, gracias”, cerró movilizada por reencontrarse con sus seres más queridos.