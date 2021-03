Sofía Jujuy Jiménez cerró hace unos días su trabajo como panelista del programa Informados de todo, que se emitió durante el verano por “América” y decidió tomar un merecido descanso. La modelo no deja de atender sus redes sociales, donde cuenta con una gran cantidad de seguidores, y también compartió escenas de sus días en la playa, cosa que deslumbró a sus fanáticos.

Cada uno de sus posteos en su cuenta de Instagram suma “likes” y comentarios, y esta vez no fue la excepción. De su paso por las playas estadounidenses, Sofía les regaló a todos unas imágenes bajo el sol, disfrutando del mar y la navegación. En cuestión de horas la joven cosechó miles de “me gusta” y elogios de los seguidores.

Sofía Jujuy Giménez compartió en Instagram imágenes de sus vacaciones Instagram

En las postales, se ve a la modelo luciendo una microbikini rosa, sobre la cual lleva un short desflecado en jean clarito. Completa el vestuario con un sombrero de ala ancha y sostiene: “Estoy en problemas, me quiero llevar todo”.

Sofía Jujuy Giménez disfruta el verano en Estados Unidos Instagram

Hace días Sofía se refirió en una entrevista a los femicidios que están asolando el país, recordando públicamente que su abuela, Inés Sendín, fue víctima de femicidio en manos de su abuelo.

“Es una parte triste de mi vida. Lo conté en tele porque salió naturalmente, pero después me sentí re mal. Llamé a mi mamá y a mis primas para decírselo y me dijeron que me quedara tranquila, que estaba bien que se hable de eso, que la confesión no tenía que darme vergüenza”, sostuvo la joven a través de una entrevista con diario “Clarín”.

Y entre lágrimas añadió: “Y es cierto. Sé que muchas personas se sintieron identificadas con lo que conté que pasó en mi familia, y se animaron a hablarlo”.