Cinthia Fernández alterna entre su trabajo como “angelita” en “LAM, Los ángeles a la mañana”, programa conducido por Ángel de Brito todos los días por “elTrece”, y su pasión por las redes sociales, donde se mantiene muy activa. Solamente en su cuenta de Instagram tiene más 5,1 millones de seguidores.

Suele compartir momentos de la vida cotidiana en familia con sus hijas, haciendo gimnasia o publicitando algún producto. Pero ahora, en uno de sus últimos posteos, la modelo posó desayunando desde la cama.

En su última foto, la bailarina compartió el momento del desayuno desde la cama luciendo un top negro y una bikini a tono. Y como si fuera poco, muestra su nutritiva comida.

“Buen día. Hace cuánto no me hacía el desayuno en la cama ( aunque siempre es mejor que te lo hagan)”, puso la “angelita” en el epígrafe. Y rápidamente, en menos de unas horas, el mensaje recibió más de 71 mil “likes” y miles de comentarios.

Cinthia Fernández disfruta su desayuno Instagram

La panelista de Los Ángeles de la Mañana hace unos días formó parte de un escándalo mediático al confesar que sus hijas habían robado en una juguetería. “Han afanado jugueterías, lo tengo que decir. Y no me he dado cuenta. Y afanan cosas carísimas. Afanan bien. Son buenas mecheras. Lo ponen en el changuito del bebé”, comenzó contando, y su relato fue muy criticado por la audiencia.

Cinthia Fernández entrena diariamente en su casa Redes

“Yo iba con el carrito, que el de las mellizas tiene un buen baúl. Entonces iban poniendo todo abajo. Y vieron un bebé que tengo que vender el riñón si quiero comprarlo y lo agarraron y tiraron el bebé abajo. Cuando llego a mi casa, estaba todo tapado con las compras del supermercado. Nunca lo vi porque el bebé es negro y el fondo del baúl es negro”, finalizó Cinthia.