¡Sin pudor! Jimena Barón se fotografió desde el baño con los pantalones bajos y una pose escatológica

Dueña de un particular estilo, Jimena Barón precalienta los motores para el lanzamiento de su próximo disco que mantiene expectantes a todo su gran público. Desde hace algunas semanas comenzó a dar pistas sobre el material y ya casi es un hecho, muy pronto podrá escucharse en las plataformas lo nuevo de La Cobra.

Pero para anunciarlo eligió una particular secuencia de fotos que subió a sus redes sociales. La cantante compartió en su perfil de Instagram imágenes de su reciente salida nocturna que dejó a más de uno con la boca abierta. Además de jugar con su sensualidad, se dejó ver en una pose escatológica desde el baño.

Mostró su look de noche total black Foto: Instagram/Jmena

Sin ningún tipo de pudo, Jimena Barón se bajó los pantalones y se tomó una selfie frente al espejo en la que mostró sus glúteos al descubierto sobre el inodoro. En la descripción del álbum sumó varios emojis de una cobra y la frase “llegando”. En cuestión de pocas horas se llenó de “likes” y comentarios de todo tipo.

Muy pronto lanzará su nuevo disco Foto: Instagram/Jmena

En las fotos también mostró su look total black con bucaneras, leggins, vestido y una chaqueta de cuero que completó con unos lentes de sol, bien cancheros. “Si serás diosa”, “Así me gusta”, “Sabrosura” y “Un descargo importante”, fueron algunos de los mensajes que recibió junto a más de 184 mil “me gusta”.

La escatológica foto de Jimena Barón Foto: Instagram/Jmena

La mágica historia de Jimena Barón durante sus vacaciones

Días atrás, La Cobra viajó a Disney junto a su novio y su hijo, Momo, a los parques de Orlando y aprovecharon también para una escapada a Miami en Estados Unidos. En ese sentido, la también actriz contó a sus seguidores una mágica experiencia que vivió mientras navegaba.

“Una tarde muy mágica en barco. Todo el viaje estuve pensando en cuánto me gustaría tener la suerte de ver de cerca delfines nadando libres. Aparecieron y me emocioné muchísimo”, reveló emotiva. Y luego confesó: “Tengo una historia muy flashera con delfines... una tarde hace muchos años, me fui sola a pedir un deseo al mar. Que emoción tan grande la vida y las señales y corazonadas”.