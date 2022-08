Jimena Barón habló sobre el proceso de su nuevo disco: “Tiramos un álbum prácticamente entero”

Jimena Barón es una de las actrices y cantantes argentinas más queridas del país. Desde sus primeros personajes hasta su carrera musical, Barón supo ganarse el cariño de la gente y logró empatizar y conectar con sus fanáticos desde un lado mucho más personal. Con más de 5.9 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, contó todo sobre su nuevo disco.

Barón y Momo, sobre el mar de Miami

“Estoy haciendo un disco hace más de dos años. Ahora estamos en la recta final y ya con mucha ansiedad, felicidad, nervios, todo lo que pasa cuando falta poco. Nunca me tomé este tiempo para hacer un álbum y todo es espectacular”, comenzó diciendo Jimena que mientras recordaba el proceso de composición de “La Tonta” y “La Cobra”, sus dos discos anteriores.

El largo proceso del nuevo disco de Jimena Barón y el agradecimiento a Sony

Barón admitió que, si bien el disco que estaba en proceso les había llevado mucho trabajo, nada la convencía. “Tiramos un álbum entero prácticamente en el medio. Estaba haciendo un disco y dije ‘No, no es lo que haría si pudiera hacer lo que quiero’”, aseguró y agregó: “Gracias a Sony que me tuvo paciencia, que me dejó empezar de nuevo cuando estábamos terminando algo”.

Luego, se sinceró y contó las razones por las que decidió retroceder: “Un poco sentí que estaba haciendo la música que tenía que hacer pero que no era realmente la que yo quería hacer, la que disfruto como compositora. Canto porque cuento historias, entonces volví a la guitarra y a hacer canciones que no dependan del beat y la producción”.

“Sony me dejó hacer este volantazo hacia lo que no sabemos si es lo que va a funcionar o no”, dijo y cuestionó los nuevos modos de difusión de las canciones: “¿A qué costo tratar de ponerme a hacer las coreos en otras aplicaciones para que pegue la canción? Chicos, yo tengo 35 años, me siento una pelotuda con algunas cosas y solté todo eso”, concluyó Jimena Barón.