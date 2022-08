Dueña de un estilo muy particular, Jimena Barón se caracteriza por sus jugados outfits. Con la combinación justa entre comodidad y seducción, sus atuendos se destacan por sus texturas, colores vibrantes y mucho oversize. Pero en los últimos días, la actriz se animó a probar algo diferente.

A través de sus redes sociales, la también cantante reveló que volvió a apostar por un clásico en la moda infaltable en el guardarropas y lo lució con fotos en ropa interior para destacar aún más la prenda en cuestión.

Su estilo es oversize Foto: Instagram/jmena

Se trata del tradicional y popular chupín de jean. Esta prenda vanguardista en los 2000, hoy se convirtió en el pantalón por excelencia y tiene sus versiones para grandes, chicos, varones y mujeres en todo tipo de formato, tonos y con más o menos detalles.

Después de años de utilizar ropa holgada y abandonar los chupines casi por completo, La Cobra encontró un modelo que le calza perfecto a su cuerpo y lo mostró con mucha emoción. “Yo tan hater del chupín, volví”, contó.

Jimena Barón volvió a los chupines Foto: Instagram/jmena

“Siempre o me queda grande de cintura o me explota el trasero. Son blanditos pero agarran súper bien, no sé, los amo, en serio”, confesó feliz de haber encontrado su pantalón ideal. En las imágenes se las puede ver con su nuevo chupín que combinó con un sweater blanco.

Jimena Barón se sacó el sweater para mostrar su jean Foto: Instagram/jmena

Pero después quiso mostrar el pantalón más en detalle y posó en corpiño de encaje negro y el jean, por lo que dejó al descubierto su figura. Su publicación alcanzó más de 102 mil “me gusta” de sus seguidores y cosechó todo tipo de comentarios como: “Podemos explicar lo hermosa que sos por dios”, “Que bien te sienta tu sonrisa”, “Enamorada de esta mujer” y “Que belleza”.

Jimena Barón mostró su cambio de look y reveló que sacará su tercer disco

En una reciente publicación de su perfil con más de 5.9 millones de seguidores, Jimena Barón reveló que muy pronto lanzará su próximo disco. Lo hizo desde su centro de estilismo donde compartió su nuevo look y confirmó: “De lo nuevo solo adelanto el pelo, que falta poco. El álbum es lo mejor. Disco 3”.