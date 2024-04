Silvina Escudero sorprendió en Instagram con un look perfecto para el otoño.

Silvina Escudero conquista corazones con cada publicación que comparte. Actriz, bailarina y vedette. Es multifacética. Ha logrado triunfar en el mundo artístico y con su talento traspasa la pantalla conquistando al público.

En Instagram tiene más de 2 millones de seguidores. La bailarina deslumbra a sus fans con cada publicación. No pasa desapercibida y causa sensación con cada look que comparte en redes con sus fans. Siempre está al tanto de las últimas novedades de la moda y marca tendencia con las prendas elegidas. Combina a la perfección estilos y en esta ocasión no fue la excepción.

Silvina Escudero compartió un video en donde modela tomando mate con un outfit super otoñal. Los colores elegidos y el tipo de prendas son ideales para esta estación del año.

La actriz posó con un outfit que se llevó todos los aplausos de sus fans. La parte superior, una camisa en color blanco y arriba complementó con un top pequeño estilo chaleco de lana en color camel. Una prenda trendy que pisará fuerte esta temporada de otoño. La parte inferior, un pantalón de jean ajustado al cuerpo y para complementar el look lució unas botas espectaculares.

Para el peinado decidió llevar el pelo suelto, con ondas naturales. Para el maquillaje optó por tonos sutiles y delicados. La publicación rápidamente se llevó miles de likes y aplausos.

Silvina Escudero brillo con un look otoñal y sensual

La vedette y bailarina conquista corazones y siempre deslumbra con el estilo de prendas elegidas. Su actitud única se roba todas las miradas y cautiva con su talento.

Silvina Escudero modeló con un outfit otoñal infartante. Una camisa blanca combinada con un diminuto chaleco en color camel. Un jean de color azul claro y unas espectaculares botas. Sin lugar a dudas, la bailarina sabe como recibir al otoño y cosechar aplausos.