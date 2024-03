Silvina Escudero reveló su método para superar la pérdida de su embarazo: “Cuando estoy triste me fuerzo a...”

Silvina Escudero estuvo como invitada en Cortá por Lozano, el programa conducido por Vero Lozano y emitido por Telefe. Entre otros temas, la bailarina contó cómo está atravesando estos últimos meses, tras haber perdido un embarazo, y cómo afronta esta dura etapa personal.

Con emoción en los ojos, Silvina Escudero se sinceró y habló respecto a la pérdida de su embarazo. “Son momentos. Hay momentos donde estoy mejor y hay momentos donde estoy peor. Soy muy guerrera y perseverante. Soy como todos que tenemos momentos muy bajón, pero le pongo mucha voluntad a la vida. Cuando estoy triste me fuerzo a estar bien y a no desaprovechar”, reveló.

Silvina Escudero festejó el triunfo de Milei y dejó mensajes reflexivos en las redes sociales (Capturas de pantalla)

Silvina, que perdió un embarazo en la semana 14 de gestación en enero pasado, agregó: “No sé si es algo positivo, muchos consideran que si uno está mal, tiene que estar mal y atravesarlo, pero yo trato de atravesarlo. Con los golpes fuertes claro que me hundo, que lloro todo el día, pero después trato de salir porque siento que la vida es hoy”.

Silvina Escudero está atravesando un momento difícil

Por otra parte, la bailarina remarcó: “Pasan muchas cosas en la vida y no quiero desaprovechar el tiempo. Hay que aprovechar todo porque se pasa. El paso del tiempo me parte al medio, me desestructura porque las cosas no pasan tan bien como uno las soñó”.

Silvina Escudero habló sobre el apoyo de su hermana Vanina

Para atravesar los duros momentos que le tocaron, Silvina Escudero se refugió en sus afectos: “Tengo muchas amigas que son mi familia. Vanina también, que a pesar de que estuvo lejos, me aferré mucho a ella. Cuando estoy mal agarro y me voy a lo de mi mamá, ella con el té y yo con el mate. Estoy con el mate llorando, llorando y llorando y ella me escucha”, contó.

En cuanto a su marido Federico, con quien contrajo matrimonio a fines de 2022, la bailarina dijo: “Fede es muy diferente a mí, él no llora, le cuesta expresarse. Tiene otra manera. Esto de salir en los momentos malos él dice ‘bueno hay que seguir y seguir’. No se deja estar mucho. Son formas y emociones”.