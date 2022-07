Silvina Escudero es una vedette argentina que se hizo muy conocida con su participación como bailarina en el programa de Marcelo Tinelli, Bailando por un sueño. La joven fue adquiriendo cada vez más fama y copando los pisos de los programas de televisión. Actualmente se dedica mucho más a las redes sociales y a las plataformas. Es parte de las famosas que se han sumado a DivasPlay desde donde comparte contenido exclusivo con sus seguidores.

En su cuenta de Instagram tiene una comunidad de 1,6 millones de seguidores. La modelo siempre intenta generar interaccion con ellos. En esta ocasión reveló que se encontraba armando la valija para irse de vacaciones y le preguntó a sus fanaticos mientras lucia una bikini verde clarita con dibujos: “¿Cuántas bikinis tengo que llevar para diez días?”

Silvina Escudero le preguntó a sus seguidores cuántas bikinis llevarse para sus vacaciones. Foto: Instagram

Cuál fue el reclamo que le hizo Silvina Escudero a su hermana Vanina Escudero

Silvina fue invitada al programa “Socios del espectáculo”. Durante la entrevista le tiró un palo a su hermana Vanina, quien se hizo famosa como ella con su participación del Bailando y ahora se encuentra viviendo junto a su familia en Uruguay.

La bailarina confesó que fue mucho el sufrimiento que tuvo cuando su hermana se fue a vivir a otro país dado que ambas eran muy pegadas y tenían una relación simbiótica: “No tengas dudas de que yo la quiero a ella más de lo que ella me quiere a mi. Pasa que yo soy muy intensa. Soy la mejor eh.... soy la mejor novia por ejemplo. Preparo, cocino, ordeno, limpio, te cuido, no te rompo las guindas, soy libre, dejo ser libre... pero soy intensa. Y bueno, con mi hermana me pasa. Yo estoy más pegada”

Además aseguró: “Yo la tengo tatuada, y ella nada... ¿pueden creer eso? Hace un montón que me lo hice. Y se lo dije, y se lo muestro, y cada vez que la veo le recuerdo... pero no se hizo ni una inicial”. Si bien dijo que se trataba de una broma también confesó que es algo que siente.