Silvina Escudero cuenta con una comunidad de 1,6 millones de seguidores en sus redes sociales, con quienes acostumbra a compatir adelantos del contenido que luego publicará en la plataforma de contenido exclusivo DivasPlay, o también fotos en ropa interior y en traje de baño.

Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores con un top de encaje negro y pantalón rojo engomado. Foto: Instagram/@escuderosili

Además la bailarina que se hizo conocida en el programa del Bailando, aprovecha mucho las redes para difundir “las causas” que la mueven. Muchos saben que Silvina es vegetariana y siempre intenta influenciar a más con esas ideas.

Silvina Escudero con su perro. Foto: Instagram/@escudero

Ayer fue el día del orgullo, se trata de una celebración que busca generar conciencia alrededor del respeto a la comunidad LGBT+. La modelo no pudo evitar usar su Instagram para difundirlo. “El amor se siente. No necesita explicación. Que nada te defina, busca tu libertad”, expresó junto a una foto donde se la ve sin ropa de costado, mientras tiene la cara pintada con una “mascara” de los colores de la bandera de la comunidad: violeta, azul, verde, amarillo, naranja y rojo.

Silvina Escudero posó sin ropa con la bandera LGBT+ pintada en la cara. Foto: Silvina Escudero

El posteo se ganó miles de me gusta y cientos de comentarios: “Bella mujer”, “te ves increible”, “Te re quiero mucho, te ves bellísima además, feliz día para vos”, “Silvina te amo sos una mujer con todas las letras”, “hermosa”.

Las fotos de Silvina Escudero luciendo una remera y una bombacha blanca. Foto: instagram

Cómo fue el mal momento que pasó Silvina Escudero

Como toda influencer, Silvina acostumbra a contarle a sus admiradores momentos de su día a día. En esta ocasión realizó una InstaStory que preocupo a muchos de sus seguidores.

Silvina Escudero le pidió consejo a sus seguidores para eliminar su orzuelo. Foto: CapturaInstagram

Se trata de un video que compartió donde se la ve con un ojo super hinchado. “Así mutó mi ojo en el transcurso de la mañana. No sé ni cómo estoy publicando esto. El cansancio me hace mal”, expresó la hermana de Vanina. Además preguntó si existía “el ojo” en la quiniela, para poder apostarle, dado que hace algunas semanas había tenido un orzuelo en el derecho.

Además deslizó algo que dejó pensando a muchos en la red social de la camarita “algo estoy viviendo que no tengo que ver o no quiero ver”, y concluyó en otra historia ”Mi ojo les agradece toda su preocupación y todos los consejos que me mandaron”.