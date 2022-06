Silvina escudero viene rompiendo las redes sociales. Con sus fotografías luciendo los outfits más increíbles ha logrado conquistar a sus más de 1,6 de seguidores de Instagram.

Silvina Escudero se llevó miles de corazones rojos con un sweater floreado y un gorro amarillo. Foto: Instagram/@escudero

La bailarina que se hizo famosa en el programa de Marcelo Tinelli abandonó los programas de TV para dedicarse con toda a las plataformas. Así fue como la hermana de Silvina se sumó a DivasPlay como tantas otras famosas argentinas que aprovechan la red social para compartir contenido exclusivo con sus suscriptores.

Silvina Escudero coqueteó desde su cama

En esta ocasión la modelo se mostró de espaldas a la cámara luciendo una remera levantada y una bombacha blanca. La imagen se ganó rápidamente miles de me gustas y cientos de comentarios.

Las fotos de Silvina Escudero luciendo una remera y una bombacha blanca. Foto: instagram

“Hace frío y”, fue la incógnita que le planteó Silvina a sus seguidores que no tardaron en responder: “Hace frio y que bueno que subiste esta foto”, “te amamos”, “La morocha más hermosa”, “Cómo me gustaría estar con vos”, “hace frio y estoy sin vos”.

Cómo es el living nuevo living de Silvina Escudero

La modelo compartió un video donde muestra su proceso de mudanza. En el se puede ver imágenes de su anterior casa con las cosas embaladas y luego su nuevo hogar.

Así la modelo confesó: “CASA NUEVA, VIDA NUEVA ¡Finalmente me mudé!… lo raro es que no me estresé…. En los últimos 10 años, desde que me fui de la casa de mis viejos, me mudé infinidad de veces, la pase horrible en todas y cada una de las mudanzas. Parece que eso es cosa del pasado”.