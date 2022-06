Silvina Escudero fue una de las invitadas al cumpleaños de Santi Maratea, el influencer festejó sus 30 a lo grande. Es por esto que la actriz y bailarina compartió con sus 3.4 millones de seguidores de Instagram el look que eligió.

Silvina Escudero es muy activa en su cuenta de Instagram.

Top de encaje negro, pantalón engomado rojo y borcegos con plataforma. “Lookete para la fiesta del cumpleañero fugitivo “santimaratea”, escribió en el pie del posteo en la que se la ve sentada sobre una escalera y posando desde distintos ángulos.

Silvina Escudero sorprendió a sus seguidores con un top de encaje negro y pantalón rojo engomado. Foto: Instagram/@escuderosili

“Hola Sil hermosa, cómo estás. Que tengas un hermoso finde. Besitos reina”, “Hermosísima como de costumbre Silvina”, “Que morocha por favooor”, “Increíble negri”, la halagaron.

El posteo de Silvina Escudero que preocupó a sus seguidores

Silvina Escudero es muy activa en las redes sociales y comparte su día a día con sus millones de seguidores. En los últimos días, la bailarina preocupó a sus fanáticos con una publicación en la que se veía hinchado uno de sus ojos.

Como hacía más de una semana que su orzuelo no desaparecía, la hermana de Vanina Escudero también preguntó si en la Quiniela existe “el ojo”. “Algo estoy viviendo que no tengo que ver o no quiero ver”, analizó.

Silvina Escudero le pidió consejo a sus seguidores para eliminar su orzuelo. Foto: CapturaInstagram

Al rato mostró quesu mejoría y agradeció: “Mi ojo les agradece a todos su preocupación y consejos”, escribió.