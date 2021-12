Silvina Escudero (38) es una de las actrices más aclamadas del mundo del espectáculo. Esto se ve reflejado en su cuenta de Instagram, en la que posee más de un millón y medio de seguidores, que no tardan en reaccionar a cada una de sus publicaciones. Pero esta vez, la actriz les dejó un sorpresivo consejo a todos ellos.

“Principito: si hubiera tenido la madurez de hoy, no hubiera fallado tanto. Zorro: si no hubieras fallado tanto, no tendrías la madurez de hoy”, comenzó.

“Así es, así que no reniegues de tu pasado y lo vivido, eso que dolió, te fortaleció y eso que te alegró te ayudo a seguir”, remató Silvina Escudero.

Silvina Escudero dejó un sorpresivo consejo en Instagram. (Foto: Instagram)

Y por último, se despidió con un tierno mensaje para sus fans: “Besos de martes. Los quiero”. Un escrito que acompañó su serie de fotos luciendo un body rosa con bucaneras y calzas bikers engomadas.

Rápidamente, y como de costumbre, llovieron los comentarios y los elogios. Además, la publicación cosechó más de 12 mil “Me gusta” en pocas horas.

Silvina Escudero en Instagram: "No reniegues de tu pasado". (Foto: Instagram)

“¡¡¡Qué grandísima reflexión!!!”, respondió una seguidora. “Preciosura” y “Hermosa”, fueron solo algunos de los tantos halagos que recibió la actriz.

La contundente confesión de Silvina Escudero: “Para aprender a veces hay que caer”

Silvina Escudero posó en Instagram para su millón y medio de seguidores y además de llevarse todas las miradas, impactó con su contundente confesión: “Para aprender a veces hay que caer”.

“¡Muy verdad lo que decís!”, escribió un fan, rápidamente, brindando su apoyo a la actriz.