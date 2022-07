Shakira no solo es elogiada por la talentosa carrera musical que lleva desde hace dos décadas, sino también por su belleza. A través de su cuenta de Instagram, la colombiana sorprende con cada una de las publicaciones que realiza.

En esta oportunidad, aprovechó los 75.8 millones de seguidores que tiene en la red social para difundir su nueva fragancia “Dance Midnight Muse”, mientras lucía un vestido dorado a puro glomour.

Shakira cautiva a sus casi 80 millones de seguidores en Instagram. Foto: Instagram

“Descubre la nueva fragancia Dance Midnight Muse”, escribió en el reel que compartió, el cual no tardó en tener millones de reproducciones y comentarios de sus fans de todo el mundo.

“Mirá lo que te perdiste Piqué. Única e inigualable”, “Reina absoluta, no dominas el mundo porque no querés”, “Reina latina”, “Ve más lento que aún no tengo toda tu colección”, “La que puede puede”, fueron solo algunos de los mensajes que obtuvo.

Cómo se llama Shakira en la vida real

El nombre de la artista es Shakira Isabel Mebarak Ripoll, pero es conocida como Shakira. Nació en Barranquilla, Colombia el 2 de febrero de 1977.