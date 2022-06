Desde que Shakira y Gerard Piqué confirmaron su separación, muchas teorias circularon por las redes sociales. Sin embargo, lo que más resono fue una supuesta infidelidad de parte del jugador.

La prensa española señalaba a una joven modelo catalana de 22 años, que si bien no se dio a conocer su nombre, si sus iniciales: “C.M.”

La joven habló con el programa Socialité y habilitó a la periodista Laura Roigé a reproducir su conversación privada.

Shakira y Piqué Foto: Instagram/@shakira

“Está sobrepasada con todo esto, no pensaba que la información pudiese salir a la luz”, adelantó la reportera y confesó que la charla entre ambas duró 15 minutos.

“C.M” pidió que dejen de involucrarla en la mediática separación y afirmó: “No lo conozco, me han relacionado con él sin sentido por la descripción de la supuesta chica y me han adjudicado el papel aprovechando que no tengo redes sociales porque estoy de exámenes finales”.

“No soy yo y no lo conozco, así que pido que por favor me dejen en paz, la gente me está acribillando por una cosas que no he hecho, cualquier cosa que salga con mi nombre será respondido con una demanda. (...) Supongo que necesitan a alguien para evadir el tema y despistar”, dijo la joven lamentandose.

Shakira y Piqué (AP)

Otro nombre, el mismo rumor

La joven en su defensa dijo que la estaban confundiendo con otra mujer.

“Lo que me han dicho es que va a salir la verdadera chica en breve, espero que sea así y se me deje a mí en paz y pueda volver a estudiar tranquilamente, que es lo que me importa”, afirmó.

Es por esto que el equipo de Socialité aseguró que “C.M.” hace referencia a una joven cuyas iniciales son “C.C.”.

“La de verdad, es una joven de Barcelona, muy fina y efectivamente conoció a Piqué en el local del que se ha hablado, y, según me cuentan, esta chica habría ido a verle a más de un partido de fútbol”, dijo a la prensa “C.M”.