Shakira (45) y Gerard Piqué (35) confirmaron su separación tras doce años juntos y dos hijos en común. Durante los últimos días, los rumores de crisis fueron los protagonistas de distintos medios internacionales. A través de un comunicado, anunciaron el fin de su relación.

Shakira y Piqué en el Día de los Enamorados Foto: Instagram/Shakira

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, indicaron desde el entorno de la cantante, según emitió la agencia de noticias EFE.

Shakira y Piqué, en tiempos más felices. (AP)

En común acuerdo decidieron dar a conocer la información, pero no especificaron los motivos. Aunque sí trascendió que el futbolista le habría sido infiel a la artista en varias oportunidades.

Shakira junto a sus dos hijos, Milán y Sasha.

El mayor problema es cómo seguirán con la crianza de Milán (9) y Sasha (7), ya que “La artista no quiere continuar viviendo en Barcelona. Aquí no tiene amigos ni familia (salvo la de Piqué) y Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona, aquí se han criado y aquí tienen su colegio y sus amigos”, afirmó una fuente cercana a El Economista.

La cantante junto a su Gerard Piqué y sus hijos.

Quiénes serían los terceros en discordia entre Shakira y Piqué

Los rumores de infidelidades de Gerard Piqué hacia Shakira circulan desde un tiempo atrás. Desde los medios españoles aseguraron que ella lo habría encontrado a él engañándola con una modelo de 20 años.

“Lo que me comentan a mí... Me dicen: ‘Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar’. Me dicen: ‘Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia’”, señalaron Lorena Vázquez y Laura Fa, periodistas y conductoras del programa Mamarazzis.

“Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”, agregaron.

Por otra parte, se viralizó un video que captó el momento en que Henry Cavill, uno de los intérpretes de Superman, se distrajo viendo a Shakira durante una entrevista. Pero este no sería el único interesado en la artista, sino también Chris Evans, quien protagonizó al Capitán América y que comenzó a darle follow desde su Instagram.