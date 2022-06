Cuando empezaron los rumores del fin de la relación de Shakira y Gerard Piqué, el nombre de Chris Evans se hizo tendencia. Es que los admiradores de ambos artistas comenzaron a señalar que podría haber una oportunidad para que ambos empezaran a salir.

¿La razón? El actor que da vida a “Capitán América” siguió a la cantante colombiana en Instagram, un motivo que es bastante interesante, ya que no es de seguir a cualquier persona en la red social.

Shakira en la red carpet de el Festival de Cannes. Foto: Instagram

Teniendo en cuenta lo anterior, Evans fue consultado por un periodista sobre si saldría en una cita con Shakira, teniendo en cuenta que ahora es soltera.

En “Despierta América” de Univisión y como parte de la gira de medios que está haciendo Chris por la película “Lightyear”, el actor fue consultado por los memes que lo vinculan con la colombiana. “No estaba enterado de esta locura en las redes sociales. Creo que no paso mucho tiempo en redes sociales, pero ella es espectacular”.

Luego le preguntaron si saldría con ella en una cita, aunque dejó la puerta abierta: “¿Estás tratando de conectarme con ella?”, devolvió el actor. “Tal vez pudiera conectarte”, replicó el entrevistador. Para cerrar, siempre con una sonrisa y su buena onda, Evans disparó: “Es demasiado para decírtelo frente a la cámara”.

¿Chris Evans y Shakira se conocen?

El actor también fue consultado por otra periodista sobre si él y la cantante se conocen, teniendo en cuenta que la cantante le dio seguir en Instagram. “Shakira te empezó a seguir en redes sociales ¡Internet se volvió loco! ¿Ya la conociste?”, le preguntaron al actor, quien respondió: “No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan”.