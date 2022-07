Hace aproximadamente un mes que Shakira descubrió que, luego de 12 años de relación y dos hijos en común, Gerard Piqué le fue infiel. Según trascendió, el futbolista había estado varios meses viéndose con una mujer de 22 años, rubia, estudiante y azafata de eventos.

Aparentemente, y luego de ver que su esposa ya no daría un paso para atrás, Gerard comenzó su operación reconquista que aún no está teniendo mucho éxito. Días atrás, el deportista fue captado escuchando las canciones de Shakira mientras manejaba.

Gerard Piqué es perseguido por los paparazzis desde que se separó de Shakira. Foto: @Infobae

Piqué fue interceptado por hinchas del Barcelona a la salida del entrenamiento y uno de ellos registró el momento en el que sonaba a todo volumen Inevitable, el tema de la cantante. En el video, el futbolista se mostró poco simpático con la gente y ni siquiera miró a la cámara, aunque algunos usuarios aseguran que se trataría de un video editado.

Shakira. Foto: Instagram/@s

La madre de Shakira quiere que su hija vuelva con Gerard Pique

La noticia de la separación de Shakira y Gerard dio vuelta al mundo y varios allegados a la pareja hablaron sobre el tema. En las últimas horas, la madre de la cantante fue sorprendida por periodistas en la puerta de la clínica donde está internado su esposo, y dio su testimonio.

Shakira con su papá y su mamá. (Instagram Shakira)

Si bien al principio aseguró no tener información al respecto, luego Nidia del Carmen Ripoll Torrado habló con Hoy Día (Telemundo), y confirmó que su hija no le dijo nada sobre una posible relación. Además, confesó no haberse comunicado con el futbolista hace tiempo, pero cree que su relación con él está muy bien y el problema es únicamente de la pareja.