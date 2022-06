Enamorados y empedernidos, Rosalía y Rauw Alejandro disfrutan de su viaje de desconexión en Grecia, uno de los destinos favoritos de Europa. Y como si fuera poco se la pasaron navegando en un boto de lujo por los mares de Santorini.

Si bien los paparazzis ya los capturaron de incógnito caminando por las calles griegas, esta vez fue la intérprete de “Motomami” quien hizo públicas unas fotos íntimas y a pura complicidad con su pareja. En las imágenes compartidas por Instagram, la cantante española posó en bikini y revolucionó a sus fans.

Rosalía posó en bikini y revolucionó a sus fans. Foto: Instagram/rosalia.vt

Rosalía dejó ver su figura y se mostró muy pegada de su compañero de vida y colega. No es el primer viaje que realizan juntos ya que en otras oportunidades pasearon por México, Miami y Baqueira Beret.

Esta vez, la artista se manifestó enamorada del destino y en la descripción aseguró: “Hola. Me gustan los tomates y las aceitunas de aqui y ya no me quiero ir de aquí”. En cuestión de minutos le llovieron los “me gusta” y recolectó más de un millón junto a infinidad de comentarios de parte de sus admiradores.

Rosalía y Rauw Alejandro en Grecia Foto: Instagram/rosalia.vt

“Chica qué dices???”, fue la pícara respuesta de su novio que se pude leer en los comentarios junto a todo tipo de declaraciones de los usuarios como: “Esperando el MOTOMAMI WORLD TOUR”, “Yo también amo las aceitunas, creo que somos almas gemelas ya”, “Paraíso” y “Son perfectos, ya basta”.

Rosalía y Rauw Alejandro, ¿comprometidos?

Entre las fotos de sus románticas vacaciones, llamó la atención una por encima del resto. Se trata de una imagen donde se puede ver a los tortolitos descansando sobre el yate y un inesperado detalle: el gran anillo en la mano de Rosalía.

Rosalía y Rauw Alejandro, ¿comprometidos? Foto: Instagram/rosalia.vt

Si bien no hubo un anuncio oficial de parte de la pareja, la fotografía dio mucho de que hablar, y los usuarios comenzaron a especular a cerca de un posible compromiso y eventual casamiento entre los jóvenes artistas.