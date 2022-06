Rosalía es una de las artistas más relevantes del momento en España y en gran parte del globo. Su música urbana con rasgos de flamenco y otros géneros latinos y hasta japoneses ha logrado influenciar mucho a otros artistas.

Rosalía Foto: Instagram/@rosalia.vt

En Instagram cuenta con 20,5 millones de seguidores con quienes viene de compartir imágenes de sus vacaciones. Aprovechando el verano, Rosalía tomó la decisión de realizar un viaje super especial a Grecia junto con su novio Rauw Alejandro. La pareja de artistas se encuentra recorriendo paisajes paradisiacos.

Rosalía se mostró con su novio Rauw Alejandro paseando por el mar en Grecia. Foto: Instagram

Recientemente la interprete de Con altura publicó en su cuenta de Instagram una serie de imágenes desde Santorini, unas islas en el mar Egeo. Rosalía posó sobre un yate con una bikini marrón con un estampado muy innovador. El atuendo es parte de la cápsula de Fendi y Skims de Kim Kardashian. Completó el look con un sombrero y unos lentes de sol.

Rosalía lució una bikini de la capsula de Kim Kardashian: "Me derrito". Foto: Instagram

“K me pongan en el sol q me derriTo. El mal de ojos q me manden me lo kitooOo”, fue la frase de su canción Bizcochito que eligió para acompañar las imágenes y así fue como se ganó más de dos millones de me gustas.

Rosalía con Rauw Alejandro de vacaciones en Grecia. Foto: Instagram

Cómo le fue al disco Motomami de Rosalía

Motomami es el tercer disco de la cantante. Aunque muchos lo interpretaron como un cambio rotundo en la obra de la joven artista, otros pudieron ver que ha logrado explotar sus capacidades al máximo arriesgándose a hacer algo diferente pero manteniéndose fiel a lo que ella es.

Adelanto de "Motomami" el nuevo disco de Rosalía Foto: Instagram

La Asociación de Críticos de EEUU cree que su tercer disco se convertirá en el mejor del año. Actualmente figura primero en la crítica anglosajona, acumulando 94 de puntuación sobre un total de 100.