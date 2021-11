Alejada del mundo del periodismo, disfrutando de la producción de fotos y metida en el mundo de las criptomonedas, Romina Malaspina sigue encandilando con cada posteo que hace en sus redes sociales.

Los fanáticos no dejan pasar ninguna foto y llenan de suspiros el feed de la ex participante de Gran Hermano en 2015. Esta vez no fue la excepción con su último posteo, donde se la vio con un look arriesgado, pero que se robó todos los suspiros.

Romina Malaspina. Instagram.

En una foto que subió a su cuenta de Instagram, la modelo e influencer se mostró con un corset plateado y la parte debajo de una bikini que encandiló a sus admiradores. La ex conductora también dejó ver sus tatuajes que generaron impacto en los comentarios.

Romina Malaspina

Con más de 2,6 millones de seguidores en su cuenta de Instagram, Malaspina cosechó en tan solo unas horas más de 147 mil me gustas para que sus seguidores revienten la caja de corazones.

Romina Malaspina

Además, se leyeron muchos elogios en los comentarios para la castaña que estuvo en ciclos televisivos de Canal 26 como conductora. “Unas ganas de ser plantita de tu jardín”, “Hermosa”, “Maravillosa”, “Siempre bella”, fueron algunos de los elogios que estaban en la caja de replicas.