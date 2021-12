Romina Malaspina (27) es una de las infuencers del momento y así lo demuestra en Instagram, cuenta en la que tiene 2.6 millones de seguidores.

Fue comparada con Gatúbela y Black Widow

Esta vez se llevó todos los elogios con un look super canchero, pero no por eso menos impresionante. Todo en color beige, top cruzado, joggin y zapatillas deportivas. “Cómodo + sexy + Beige= Mi look perfecto”, escribió en la descripción de la serie de imágenes que subió y que tiene más de cien mil likes.

Romina mostró su outfit deportivo y canchero.

Además, la marplatense preguntó a sus admiradores: “¿Para vos qué es lo más importante a la hora de elegir tu outfit? Yo sin dudas, la comodidad. Los leo”.

“Hola bombón. Hermosa que sos”, “¿Cómo se puede ser simple y a la vez diva? Solo vos”, “Tu eres perfecta y por eso cualquier look te queda pintado”, “Hermosas fotos” y “Sí, concuerdo. La comodidad, pero también el color”, fueron algunas de las respuestas que recibió.

La marplatense deslumbra desde su red social.

Sus entrenamientos

Además de compartir sus outfits y su día a día, la exconductora de Canal 26, también muestra la rutina de ejercicios que realiza para mantenerse en forma.

“Mi rutina de gym diaria es infaltable para cuidarme y despejarme. Cuando llego baja de energía porque tuve un día largo, siempre me actuvo y entreno con todas las ganas”, expresó.