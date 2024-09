Romina Malaspina paralizó Instagram sin ropa interior y dejó sin palabras a sus fans

Romina Malaspina es audaz y avasallante. Sorprende con cada look jugado que comparte en Instagram. Jamás pasa desapercibida. Dueña de un estilo único. Las fotos jugadas son su especialidad. Sabe como captar la atención de todos. Es modelo, cantante, actriz y DJ.

Romina Malaspina impactó con un pijama de satén y encaje con transparencias: "Dulces sueños"

No teme desafiar los límites y muchas veces juega al límite de la censura con sus looks ultra jugados. Muestra mucha piel y juega al límite. Deslumbra en Instagram y conquista corazones con cada publicación. Es una verdadera it girl.

Romina Malaspina posó con lencería de encaje y transparencia

Con millones de seguidores en Instagram, revoluciona a sus seguidores con cada outfit. La combinación de estilos es su especialidad y ninguna tendencia del mundo de la moda se le escapa. Tiene una impronta única que no pasa desapercibida. Las vanguardias de la moda son su debilidad.

Romina Malaspina.

Romina Malaspina posó a cámara con un look ultra hot. Mostró mucha piel y permitió observar que no llevaba ropa interior. La influencer lució un saco sastrero mega escotado y no llevó nada de ropa debajo. Sus fans alucinaron y los likes no se hicieron esperar.

Piel al descubierto y red: Romina Malaspina paralizó Instagram con un vestido ultra escotado

Sin lugar a dudas, sabe como conquistar la mirada de todos y encender Instagram con cada look. Los mensajes de halagos invadieron la publicación y la DJ dio cátedra de estilo y audacia.

Romina Malaspina.

Complementó el look llevando el cabello suelto, bien lacio. Para el maquillaje resaltó su mirada con delineado negro para los ojos. Sombras en color rosadas y lápiz labial en color nude con mucho brillo.

Romina Malaspina conquistó corazones con un outfit mega hot

La DJ y modelo enamora miradas con sus looks arriesgados y llenos de sensualidad. Su estilo no conoce de límites y sabe como captar la atención de todos. La piel siempre es protagonista de sus outfits.

La microbikini plateada que es el infaltable de la temporada.

Romina Malaspina desafió los límites de la censura y posó sin corpiño. Solo lució un saco sastrero mega tendencia y derrochó sensualidad con su jugado y audaz look. Sus fans alucinaron y los likes se hicieron presentes.