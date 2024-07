Romina Malaspina se suma a la tendencia de la lencería XS en clave off white

Romina Malaspina no solo destaca como experta en redes sociales y DJ, sino que también brilla en el mundo del modelaje. Con más de 2,4 millones de seguidores en Instagram, cautiva a su audiencia con contenido original, manteniéndolos informados sobre su carrera y compartiendo sus mejores publicaciones.

En esta oportunidad la rubia compartió un carrete de tres imágenes que impresionó a sus seguidores. Se trata de postales que muestran a Romina en ropa interior de encaje blanco y una camisa oversize rallada blanca y celeste. Pelo suelto y maquillaje sutil completan el look casual que Malaspina emana.

Romina Malaspina. Foto: instagram

La influencer y DJ acompañó el posteo con el siguiente mensaje: “your sleepy girl 🩵 1, 2 or 3?”. Sus fans embelesados dejaron miles de likes y cientos de comentarios halagadores, entre los que se destacaron: “Ojalá fueras mi chica dormilona!! Los despertares contigo serían inolvidables Romi!! Todas me encantan!! La 3 me fascina diosaaa!! 💙🤍🌹💥💣🔥💥😍😘💥🌹🤍💙”; “Vos y Luli Salazar las Barbies Argentinas ❤️”; “😍😍😍 Toda una diosa, en las 3 fotos estás una obra d arte”; “❤️❤️😍😍Bellísima siempre feliz dia linda señorita”; ó “❤️❤️😍😍Bellísima siempre feliz dia linda señorita”.

Romina Malaspina. Foto: instagram

Oriunda de Mar del Plata, Romina saltó a la fama en 2015 cuando participó en la octava temporada del reality show Gran Hermano Argentina. Desde entonces, ha desarrollado una carrera en los medios de comunicación y en redes sociales. En 2020, ganó notoriedad como conductora de noticias en Canal 26, donde su estilo y elección de vestuario generaron gran controversia mediática.

Romina Malaspina. Foto: instagram

Qué cirugías se hizo Romina Malaspina

Romina marca tendencia con cada una de sus publicaciones y siempre está al tanto de las últimas novedades del mundo de la moda. Su belleza impacta, pero -hay que decirlo- no es del todo natural.

Con el mar de fondo, Romina Malaspina conquistó la playa en microbikini Foto: instagram

Según publicó revista Gente, Romina Malaspina se operó la nariz, le colocaron relleno en los labios y refinó sus facciones. Además aumentó el tamaño de su busto en más de una ocasión y refinó su cintura.