Rocío Guirao Díaz es una de las modelos más reconocidas de Argentina y una de las más activas a la hora de compartir sus rutinas de entrenamiento y vestuarios para cualquier ocasión.

//Mirá también: Rocío Guirao Díaz anunció que se abrirá un perfil de OnlyFans y cautivó a sus seguidores

Rocío Guirao Díaz (Foto: Instagram) Instagram

En esta oportunidad, Roció publicó una foto en la que se la ve disfrutando de un día al sol con una bikini de colores y nudos a los costados. Para acompañar el look lució el pelo atado y un delicado maquillaje.

Rocío Guirao Díaz Instagram

“¿Qué cosas impulsan tu energía al infinito? A mi la música! Me eleva, me motiva y me conecta, en el auto, en casa, mientras entreno, siempre siempre elijo acompañar los momentos con música. Uds?”, escribió la modelo junto a la fotografía.

Como era de esperar, la postal se llenó de “me gusta” y miles de reacciones. “Bomba”, “Hermosa”, “Me motiva lo mismo”, fueron algunos de los comentarios que le escribieron sus seguidores.

Rocío Guirao Díaz Instagram

//Mirá también: Rocío Guirao Díaz deslumbró en una bikini de tiras y posó con su amiga que es furor en las redes

Rocío Guirao Díaz junto a su esposo, Nicolás Paladini, están desde hace algunos meses radicados en Miami donde decidieron comenzar una nueva vida junto con sus tres hijos, Indio, Aitana y Roma.