Antes de la llegada a la vida de J Balvin de su hijo Río y de su amor Valentina Ferrer, el cantante colombiano tuvo otra pareja con la que duró 10 años y tuvo planes de boda, ella es María “Mona” Osorio.

Mona Osorio es una empresaria colombiana e influencer, quien cuenta con más de 244 mil seguidores en su cuenta de Instagram.

Mona Osorio, la ex de J Balvin Foto: Instagram/monaosorio

Por qué terminaron J Balvin y la Mona Osorio

En una entrevista, Osorio reveló que fue ella quien decidió finalizar la relación con el cantante colombiano.

“Llegó un momento en el que se nos acabó el dinero, a él le daba mucha pena y vergüenza” de que ella viviera eso junto a él, pero ella en aquel momento lo único que le surgía decirle “yo quiero vivir todo con vos, a mí no me importa”, explicó.

Luego agregó: “Dormíamos en el piso en la casa de un amigo de él, de una persona que nos ayudó. Él salía en las mañanas a pintar casas, a arreglar techos, fue muy duro porque empezó la ansiedad, salieron esos primeros ribetes de depresión”.

Sobre el motivo que la llevó a alejarse del cantante, Osorio explicó: “Cuando ya no te ubicas en el tiempo y en el espacio con una persona… fue muy complicado porque terminé la relación amándolo, yo nunca lo dejé de amar, pero simplemente ya no me visualizaba a futuro con él”.

Según el medio colombiano RCN, la influencer reveló que J Balvin quiso que su relación no terminara mal: “Mona, cómo nos vamos a terminar odiando si aguantamos hambre juntos, si lloramos juntos, si fuiste la primera persona que creyó en mí”.

La exnovia de J Balvin lo defiende de Residente

Cuando comenzó todo el problema con Residente por el tema de los Grammy Latino, la Mona Osorio utilizó sus redes sociales para enviar un mensaje en apoyo al cantante.

Ahora, tras la canción que lanzó Residente con dedicatoria para el colombiano, su expareja decidió volver a pronunciarse en las redes a favor de Balvin.

Mona Osorio sobre J Balvin y Residente. Foto: Instagram

Ella lo habría hecho con una imagen en sus historias de la red social junto a un mensaje, con la cual hizo referencia “a dos tipos de personas”.