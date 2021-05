Antes de su participación en “Luis Miguel, la serie”, Juanpa Zurita ya era conocido internacionalmente por su carrera como modelo de grandes marcas y en redes sociales, especialmente en su canal de Youtube, donde cuenta con miles de seguidores.

Juanpa inició su carrera en 2013 haciendo videos para la aplicación Vine. Luego tuvo una oportunidad en la cadena MTV, donde debutó como uno de sus presentadores más jóvenes.

Juanpa zurita (Instagram/juanpazurita)

Con tan solo 20 años, el influencer se convirtió en el rostro de campañas de moda de grandes firmas de moda de Calvin Klein y Dolce & Gabbana, aunque su sueño era llegar a la actuación.

La realidad es que el joven que da vida a Álex (Alejandro Basteri), el segundo hermano del famoso cantante, se encontró con la oportunidad de participar en la serie de Netflix de manera inesperada y todo gracias a Diego Boneta, el actor que interpreta a Luis Miguel.

Juanpa zurita (Instagram/juanpazurita)

“Estuve como dos años o año y medio haciendo audiciones de Estados Unidos y de repente me encuentro a Diego Boneta en un desfile de Dolce & Gabbana y me cuenta: ‘Estoy haciendo una serie, va a ser de Luis Miguel, ¿te gusta actuar a ti?’. Le dije: ‘Sí’”. Diego me conecta con Karla y Pablo que son los productores”, contó Juanpa en entrevista con Yordi Rosado.

Sin embargo, en un principio no se tenía pensado que Juanpa Zurita se pusiera en los zapatos de Álex: “Inicialmente me habían llamado para hacer un cameo, nada más, eres un extra, rápidamente alguien que entra y sale, es nada más como una aparición”.

Macarena Achaga y Juanpa Zurita confirmaron su noviazgo

Juanpa Zurita y Macarena Achaga, quienes interpretan a Alejandro Gallego Basteri y a Michelle Salas, confirmaron a través de las redes sociales su relación sentimental.

Juanpa zurita y Macarena Achaga. (Instagram/juanpazurita)

Los rumores sobre una relación entre ambos interpretes surgieron tras su encuentro en el set de grabación de la serie de Luis Miguel, pero empezaron a ser más reales cuando ambos compartieron varias fotos juntos en los mismos eventos y destinos en instagram.

Su primera salida frente a la prensa como pareja fue durante la premier de “Medios Hermanos”, la nueva película de Luis Gerardo Méndez.