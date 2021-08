Neymar Jr. lleva varios días en Ibiza. El delantero del PSG está disfrutando al máximo de sus vacaciones antes de unirse a los entrenamientos de pretemporada del equipo parisino.

Entre todos las personas con las que se lo vio en su yate, destacó la presencia de la influencer Bruna Biancardi. Y es que el gran parecido que guarda la joven con Bruna Marquezine, ex del jugador del PSG, causó un gran revuelo entre los fans del brasileño que creían que la pareja se había vuelto a dar una oportunidad para el amor.

Bruna Biancardi y Neymar Web

Biancardi y Neymar se habrían conocido durante una fiesta en diciembre de 2020, a la que la joven habría acudido con algunas amigas. Aunque, recién ahora su acercamiento se hizo público.

Bruna Biancardi Instagram

Bruna Biancardi vive en Sao Paulo, cursó estudios relacionados con la moda en la Universidade Anhembi Morumbi y desde hace más de ocho años es gerente de marketing y comercio electrónico de la marca de ropa Long Island.

Bruna Biancardi Instagram

No obstante, Biancardi participó en la última temporada del reality show ‘De Férias com o Ex’ (Vacaciones con los ex) en el canal MTV por lo que no es nada ajena al foco mediático.