Plumas y brillos: el look total green de Flor Peña que dejó a todos boquiabiertos

Con más de 6.3 millones de seguidores en Instagram, Flor Peña se consolidó como una referente indiscutida en el mundo de la moda y el entretenimiento. Su estilo audaz y siempre a la vanguardia la posiciona como una de las celebridades más influyentes de Argentina.

Flor se consagró hace tiempo como una de las figuras más polifacéticas y queridas del mundo del espectáculo, volvió a impactar a sus seguidores con un look deslumbrante que compartió en sus redes sociales. La actriz y conductora, actualmente al frente del Cantando 2024 (América TV), se llevó todos los likes de sus seguidores.

El look de Flor Peña para la primera gala de eliminación del Cantando 2024.

El elogiado look de Flor Peña en Instagram

Florencia Peña sorprendió con un vestido en un vibrante tono esmeralda que no dejó indiferente a nadie. El diseño, pegado al cuerpo, destacó su figura con un strapless lleno de brillos y una llamativa falda con terminación en plumas.

Flor enamoró con su look monocromático.

El total look de Flor Peña.

Para complementar el look, Flor eligió unas sandalias altas a tono, logrando un estilo monocromático que realzó aún más la intensidad del verde. En cuanto al maquillaje, apostó por sombras verdes que acentuaron su mirada, mientras que en los labios optó por un tono nude. Su cabello suelto, con ondas naturales, enmarcó su rostro, dándole un aire fresco y sofisticado. Además, coronó el atuendo con accesorios plateados que le dieron el toque final de glamour.

La famosa se llevó todos los likes.

El posteo donde mostró su look de impacto ya obtuvo miles de likes en pocas horas y sus fanáticos no tardaron en llenarla de elogios. “Divina”, “Wow, qué belleza”, “Hermosa como siempre, el vestido y sandalias, divinos”, fueron algunos de los comentarios que recibió. No es la primera vez que Florencia Peña logra acaparar la atención con un atuendo así de arriesgado y todo indica que seguirá sorprendiendo con cada una de sus apariciones.