Conocida popularmente como “la golfista más linda del mundo”, Paige Spiranac no para de despertar suspiros en las redes sociales con sus publicaciones. La deportista suele posar muy audaz en su perfil de Instagram.

La reconocida golfista reúne una comunidad de 3.2 millones de seguidores que esperan ansiosos sus posteos. Paige comparte fotos y videos tanto dentro del campo de juego como fuera, cuando se muestra lejos de los palos y los carros comparte con sus fanáticos su rutinas más cotidianas.

Paige Spiranac, la golfista más linda del mundo que deslumbra con fotos de su escote

Además, no oculta su día a día en sus entrenamientos y también en sets de fotografía donde despliega toda su sensualidad. En su última publicación, la golfista posó con un traje verde y sin ropa interior.

Alejada del mundo profesional y volcada hacia el modelaje por sus cualidades física, la joven despliega todo su potencial y muestra su figura, que enloquece a sus fans. “Una tradición como ninguna otra”, manifestó en la publicación que recibió más de 165 mil “me gusta” en solo cinco horas.

Paige Spiranac Foto: Instagram/_paige.renee

Paige Spiranac confesó que no usa ropa interior para jugar al gol

La deportista jugó profesionalmente esta disciplina durante el 2015 y 2016 e incluso llegó a escalar para posicionarse dentro de las 20 mejores jugadoras del mundo. Inició su carrera en la categoría junior en Colorado, Estados Unidos, pero ahora juega solo de manera amateur.

Paige Spiranac

Gracias al gran impulso en las redes sociales que ganó por su carrera, Paige se convirtió en influencer y hasta tiene una podcast donde cuenta cosas de su vida íntima. Tiempo atrás, en una de las emisiones reveló que no usa ropa interior para jugar al golf.

“Normalmente no uso ropa interior, pero es porque uso pantalones cortos y son demasiadas capas si tienes todo puesto. Generalmente, uso pantalones cortos incorporados para mis faldas o simplemente uso pantalones cortos... pero no ropa interior”, aseguró y sus palabras no tardaron en circular por toda la web.