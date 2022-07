Paige Spiranac cuenta con una comunidad de 3,5 millones de personas en las redes sociales, amantes del golf. La modelo aprovecha para compartir diferentes técnicas y tips además de involucrar a sus seguidores para que sigan los torneos y opinen sobre los competidores.

Paige Spiranac disfrutó de la noche en corpiño negro y pollera con transparencias. Foto: Paige Spiranac

“Golpeando un golpe de salida en el Old Course y estoy tan emocionado por The Open. Tiger Woods está jugando y ama este campo. ¿Crees que puede ganar?”, preguntó a sus fanáticos en la descripción de un video donde se la puede ver luciendo un conjunto deportivo de pollera y remera gris, con unas zapatillas blancas mientras golpea la pelota con una pantalla que simula un “hoyo” particular.

Cuánto mide Paige Spiranac

Paige Spiranac mide 1,68 metros y pesa alrededor de 55 kg. Lo que conquistó la golfista ha sido único en el mundo. Desde haber logrado convertirse en la tapa de muchas revistas de golf que acostumbran unicamente publicar fotos de hombres, hasta también lograr que gente se sienta atraída por aquel deporte gracias al usó de las redes sociales y sus explicaciones.

Paige Spiranac Foto: Paige Spiranac

Aun así Paige es muy criticada por “sexualizar” el golf femenino. Sin embargo la modelo rechaza está critica porque cree que todos deben poder sentirse cómodos con sus cuerpos y que todos deben poder jugar al deporte que tanto le gusta.