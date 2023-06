Noelia Marzol mostró su faceta más rockera y lució una minifalda de metal transparente

Noelia Marzol es una celebridad conocida por su talento variado dentro del mundo del espectáculo. A lo largo de los años, mostró sus dotes para el baile, la actuación, la conducción televisiva, el modelaje y para traspasar la pantalla con su gracia, carisma, personalidad sincera y frontal, y su sensualidad.

Una plataforma dónde Noelia puede mostrar todo su talento y toda su personalidad es Instagram, teniendo en cuenta que posee 2.4 millones de seguidores y ya es toda una influencer. Además, allí muestra su vida a diaria con su pareja, sus hijos y también, sus looks más osados y trendy.

Noelia Marzol. Foto: Instagram

En este caso, la bailarina modeló para sus seguidores un look muy poderoso y muy rockero. Una tendencia que no pasa de moda es la minifalda combinada con una remera con mangas. Noelia optó por ese look, pero le agregó poder y mucho estilo.

El look más rockero de Noelia Marzol Foto: Instagram

Noelia lució una remera básica de la banda de heavy metal, “Metalica” y la combinó con una minifalda muy original, ya que está hecha de piezas redondas de metal y unida con cadenas, lo cual genera que sea transparente. Por eso, la actriz usó un culotte debajo. Como si fuera poco, utilizó unas bucaneras negras que dieron el toque final al total look.

El look más rockero de Noelia Marzol Foto: Instagram

En cuanto al estilismo, lució su cabello suelto, pero con muchas ondas y un toque despeinado, lo cual potencia el look rockero. También, se decidió por un maquillaje marcado con sombra y delineado, y los labios en un tono nude.

El look más rockero de Noelia Marzol Foto: Instagram

En pocas horas, la publicación recibió casi 10 mil likes y cientos de comentarios, halagando su belleza, su look y su figura. La mayoría le dijo hermosa y usó dos emojis en particular, el de fueguito o el de carita de enamorados.

El romántico posteo que hizo llorar a Noelia Marzol

El marido de Noelia, Ramiro Arias, le dedicó un hermoso posteo. Publicó fotos juntos y dijo: “por lo general los sueños son más lindos o mejores que la realidad, pero, en mi caso, la realidad es mucho más linda y mejor que cualquier sueño que haya tenido. Te amo, enana”. Noelia respondió con la misma dulzura y confesó que la hizo llorar.